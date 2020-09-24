В ХМАО на фоне пандемии выросло число наркоманов

С начала года растет число наркозависимых, эксперты связывают это с коронавирусом. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С начала года, а особенно с наступлением пандемии коронавируса, эксперты-наркологи отмечают рост числа наркозависимых в Югре. Увеличилось и количество наркотиков, которые пытаются продать в ХМАО. О связи коронавируса и количества наркоманов URA.RU рассказал источник в крупной психиатрической больнице ХМАО.

«Точные цифры назвать сложно. Но статистика явно выросла из-за пандемии. Это видно и по данным задержаний по статье 228 УК РФ (хранение и распространение наркотиков — ред.), а также по количеству изъятых наркотических веществ», — добавляет эксперт.

По данным УМВД по ХМАО, за первое полугодие (новые данные будут собраны в октябре) силовики изъяли из незаконного оборота 50 кг наркотиков. Это почти на 35% больше, чем за первое полугодие 2019 года. Выросло и число наркоманов среди школьников и студентов.

«Проблемы в данной сфере сохраняются. Все происшествия нужно расценивать как чрезвычайные и давать объективную оценку каждому должностному лицу, а также родителям, действия либо бездействие которых привели к трагедии», — подчеркнула глава ХМАО Наталья Комарова во время заседания окружной антинаркотической комиссии.

URA.RU не удалось получить точную официальную статистику по числу наркоманов в ХМАО. Отказались от разговора на эту тему главный нарколог ХМАО Андрей Новиков, главный токсиколог ХМАО Борис Яцинюк, и главный нарколог УрФО Антон Поддубный.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте от отравления неназванным психоактивным веществом умер ученик 9-го класса. Вторая пострадавшая, ученица 8-го класса, в тяжелом состоянии была госпитализирована, но сейчас уже выписана из больницы.