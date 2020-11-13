В Москве с 13 ноября вступают в силу ограничения, запрещающие развлекательные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
«…ранее установленные специальные требования к работе организаций и индивидуальных предпринимателей продолжают действовать», — говорится в указе. Собянин перечислил в указе мероприятия, проведение которых запрещено. В Москве закрыли:
- Концертные площадки, рестораны и клубы. Их посещение ограничено с 23:00 до 6:00.
- Новогодние ярмарки, фестивали и выступления артистов на городских сценах. При этом москвичам не запрещено гулять по улицам.
- Новогодние елки. Кроме этого, отменены ледовые шоу.
- Музеи, библиотеки и выставочные залы. Многие из них начали работать в онлайн-режиме. Запрет не коснулся Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.
Посещение театров и музеев разрешено при условии, что зал будет заполнен только на 25%. Однако те, кто купил билет до 13 ноября, смогут попасть на сеанс, даже если зал полон. Также будут работать открытые ледовые катки.
Коронавирусные ограничения действуют в Москве до 15 января 2021 года, передает RT. В оперштабе по борьбе с COVID-19 рассказали, что в столице будут проводиться проверки соблюдения карантинных мер.
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