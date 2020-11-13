В Москве запрещена работа клубов и ресторанов с 23:00 до 6:00 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве с 13 ноября вступают в силу ограничения, запрещающие развлекательные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«…ранее установленные специальные требования к работе организаций и индивидуальных предпринимателей продолжают действовать», — говорится в указе. Собянин перечислил в указе мероприятия, проведение которых запрещено. В Москве закрыли:

Концертные площадки, рестораны и клубы. Их посещение ограничено с 23:00 до 6:00.

Новогодние ярмарки, фестивали и выступления артистов на городских сценах. При этом москвичам не запрещено гулять по улицам.

Новогодние елки. Кроме этого, отменены ледовые шоу.

Музеи, библиотеки и выставочные залы. Многие из них начали работать в онлайн-режиме. Запрет не коснулся Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

Посещение театров и музеев разрешено при условии, что зал будет заполнен только на 25%. Однако те, кто купил билет до 13 ноября, смогут попасть на сеанс, даже если зал полон. Также будут работать открытые ледовые катки.

Коронавирусные ограничения действуют в Москве до 15 января 2021 года, передает RT. В оперштабе по борьбе с COVID-19 рассказали, что в столице будут проводиться проверки соблюдения карантинных мер.