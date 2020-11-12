Жалоба подана в суд в Санкт-Петербурге Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Полазны Пермского края пожаловались в Конституционный суд РФ из-за объединения поселка с городом Добрянка. Коллективная жалоба от инициативной группы жителей поселка подана в КС РФ в Санкт-Петербурге. Об этом URA.RU сообщил один из членов инициативной группы Василий Шиховцов.

«Жалоба в КС РФ на муниципальную реформу подана от лица девяти человек, но дата ее рассмотрения пока не назначена», — пояснил Шиховцов. Полазненцы просят суд признать не соответствующими Конституции РФ положения закона, допускающие укрупнение поселений в единое муниципальное образование.

По мнению пермяков, укрупнение Полазны с Добрянкой прошло без согласия жителей. Жители поселка также отмечают, что муниципальная реформа допускает объединение муниципалитетов «без конкретных, установленных законом оснований, не учитывает исторические и иные местные традиции». В картотеке суда жалобе присвоен статус «находится на изучении судьей (судьями)».

URA.RU рассказывало, что жители сразу нескольких территорий не приняло реформу по укрупнению муниципалитетов, инициатором которой являлся экс-губернатор Максим Решетников. Активнее всего против нее выступили жители Полазны. В марте прошлого года они вышли на митинг из-за муниципальной реформы.

Полазненцы также обратились в Пермский краевой и Верховный суды РФ, пытаясь добиться отмены объединения с Добрянкой, однако суды не отменили решение властей. Против укрупнения муниципалитетов также выступили жители Александровского района и Андреевского сельского поселения.