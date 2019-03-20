Александр Борисов перешел на новую должность в январе Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Новый министр территориального развития Пермского края Александр Борисов получил первый серьезный профессиональный вызов. В Полазне проходит сбор подписей против включения своего поселка в Добрянский городской округ. Ко вторнику, 19 марта, идею поддержали около шести тысяч человек (всего население — 13 тысяч человек). Вероятнее всего, краевым властям придется идти на компромисс с проблемной территорией, убеждены собеседники «URA.RU».

По мнению политтехнолога Дмитрия Логинова, конфликт вокруг Полазны намечался еще с момента проведения в поселке публичных слушаний о включения поселка в состав городского округа. Тогда местные чиновники «взяли под козырек общий тренд на объединение» и не смогли внятно объяснить жителям все нюансы предстоящих процессов. В частности, считает Логинов, собравшиеся так и не получили конкретных ответов о дальнейшей судьбе бюджета поселка. «В данном случае местные власти провели слушания, но услышали на них то, что захотели сами. Сейчас, после такого количества подписей „против“, решение о якобы поддержке объединения местными жителями де-факто становится нулем», — считает собеседник агентства. Логинов уверен, что сама идея создания городского округа на базе Добрянки требует тщательной доработки — в районе сразу несколько «самостийных населенных пунктов» и тема включения в округ для каждого из них далеко неоднозначна.

В короткий срок активисты успели собрать шесть тысяч подписей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

По мнению политолога Сергея Иванова, после ряда успешных объединений (Краснокамск, Оса, Чайковский) в других территориях краевые власти недооценили мнение жителей и местных элит. Как считает Иванов, в ситуации есть важный нюанс: «В Полазне нет политических сил, которые были бы настроены на целенаправленный срыв проекта объединения. Происходящее — непосредственная инициатива местных жителей, и в данной ситуации со стороны краевой власти было бы очень опасно продавливать решение вопреки мнению людей. Можно на ровном месте получить серьезный очаг сопротивления в преддверии выборного цикла 2021 года. „Полазна — это первый серьезный вызов для Александра Борисова — посмотрим, как он с ним справится“», — говорит собеседник «URA.RU».

На сложность ситуации указывает и Дмитрий Логинов: «У предыдущего министра территориального развития, при всех минусах, было одно важное качество: Роман Кокшаров умел убеждать территории объединяться. Борисов пока теряет контроль над ситуацией», — отмечает собеседник «URA.RU».

В свою очередь Иванов отмечает, что в Прикамье уже возникала ситуация, когда от объединения территорий властям края пришлось отказаться. На тот момент куратором муниципалитетов был как раз Роман Кокшаров — тогда не удалось объединить Кунгур и Кунгурский район. Мнение местных элит и населения учли, взяв паузу, и как считает политолог, сделали правильно.



В пресс-службе министерства территориального развития «URA.RU» сообщили, что в случае объединения в Полазне планируется создать территориальное подразделение администрации городского округа, которое возьмет на себя выполнение необходимых функций на месте. «Укрупнение территории не влечет за собой оптимизацию ФАПов [фельдшерско-акушерских пунктов], школ или сельских клубов, то есть оказание услуг жителям сохраняется», — говорится в ответе ведомства. По данным пресс-службы министерства, интересы жителей Полазны в рамках новой конфигурации будут представлены в полной мере — у них останется право выбирать своих представителей в окружную думу.