12 ноября 2020

В Кургане не успевают отремонтировать убитую дорогу. Водителям придется ждать годы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дороги на ул. Мальцева. Курган, грязь на дороге, грунтовая дорога, грязь во дворе, грязь, лужи на дорогах, размытая дорога
Ремонт курганской дороги перенесли с 2020 на последующие годы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана сообщил на портале «Обратись», что дорога на его улице находится в ужасном состоянии. Представители мэрии ответили, что дорогу не получилось отремонтировать из-за нехватки денег.

«Дорога по ул. Профсоюзной (от ул. Красномаячная до ул. Галкинская) в ужасном состоянии, невозможно проехать на автомобиле», — написал курганец. Он попросил прислать хотя бы бульдозер и разровнять дорогу.

Обратившемуся ответили представители администрации Кургана. «Ремонт ул. Профсоюзной был запланирован на строительный период 2020 года, но в связи с ограниченным финансированием, будет осуществляться совместно с ул. Галкинской в последующие годы», — ответили в мэрии. Представители администрации добавили, что сейчас строительный сезон окончен и выполнить работы по ремонтному профилированию невозможно.

Ранее похожим образом представители администрации ответили жителям поселка Восточный. Там, по словам горожан, из-за плохой дороги к некоторым домам не могла подъехать скорая помощь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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