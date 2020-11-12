Глава челябинского района ушел в отставку

Сергей Воробьев больше не глава района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Брединском районе Челябинской области ушел в отставку глава Сергей Воробьев. Новым руководителем стал фаворит областных властей Николай Плохих. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района, нового мэра депутаты выбрали лишь со второго раза.

«На первом голосовании депутаты отдали по семь голосов Плохих и его главному оппоненту — председателю ревизизионной комиссии Брединского района Ирине Хоружевой. Технический кандидат, замглавы района Марина Мальцева, сняла свою кандидатуру. После перерыва депутаты переголосовали, отдав Плохих восемь голосов, а Хоружевой — шесть», — рассказали URA.RU в пресс-службе района.

В выборах мэра Брединского района экс-глава Сергей Воробьев не участвовал. Конкурсная комиссия представила депутатам возможность выбрать среди наиболее сильных кандидатов: первого замглавы Олега Будякова, замглавы Марины Мальцевой и экс-главы района Николая Плохих. Кандидатура Плохих была поддержана областными властями.