Коронавирус изменил выборы главы челябинского района

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер исключил из конкурсной комиссии по выборам главы Брединского района начальника управления по внутренней политике правительства региона Виталия Шикова. Ранее сообщалось, что Шиков госпитализирован с ковидной пневмонией.
«Заменить начальника управления по внутренней политике правительства Челябинской области Виталия Шикова замруководителем аппарата губернатора и правительства региона Алексеем Фартыгиным», — говорится в распоряжении губернатора от 28 октября, выложенном на официальном правовом портале.
Уже известно, что 3 ноября состоится итоговое заседание конкурсной комиссии, в которой должен был участвовать Шиков. Так как представитель губернатора заболел, его пришлось заменить на Фартыгина, пояснил URA.RU источник в резиденции.
Дозвониться до Шикова не удалось, его телефон не отвечает. Фартыгин не стал комментировать состояние здоровья своего коллеги. «Сейчас идет большая кампания по выборам глав, большая нагрузка на правительство, поэтому потребовалось мое участие», — заявил URA.RU Фартыгин.
В выборах мэра Брединского района действующий глава Сергей Воробьев не участвует. Местные депутаты выберут главу из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Среди наиболее сильных кандидатов называют первого замглавы Олега Будякова, замглавы Марину Мальцеву, а также экс-главу района Николая Плохих. По данным URA.RU, правительство намерено поддержать Плохих.
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