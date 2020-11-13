Минфин РФ резко повысил цены на водку

С января 2021 года подорожают водка, коньяк и шампанское Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Цены на водку, коньяк и шампанское в России вырастут с 1 января 2021 года. Соответствующее постановление Министерства финансов РФ появилось на официальном портале правовой информации.

«Установить цены на водку в размере 243 рублей за 0,5 литра (рост на 5,7%)», — указано в приказе, подписанном министром финансов РФ Антоном Силуановым. Также в документе указано, что цена на коньяк вырастет на 3% — до 446 рублей, шампанское также подорожает на 3%, до 169 рублей за 0,75 литра. В постановлении уточняется, что цены будут действовать до 31 декабря 2026 года.

Поднять цены на крепкий алкоголь Минфин предлагал еще летом 2020 года, напоминает «Национальная служба новостей». Также в первом полугодии в России почти вдвое упали продажи на водку, уточняет телеканал 360.

В сентябре представители рынка предупредили, что производство пива может сократиться, а цена напитка — повыситься на 10-25%. Это связано с тем, что в 2021 году планируется начать эксперимент по маркировке пива. Он продлится до апреля 2022 года. Отмечается, что помимо пива маркировке подлежат сидр, пуаре и медовуха.