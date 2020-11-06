06 ноября 2020

В России начнут маркировать пиво. Дата

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Экскурсия по пивоварне Ермолаев. Тюмень., смартфон, пиво, фотосъемка, пивоварня ермолаев
Эксперты предупреждают, что цена пива резко вырастет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Минпромторг России планирует начать эксперимент по маркировке пива 1 апреля 2021 года. Об этом свидетельствует проект постановления.

«Правительство постановляет провести с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года на территории РФ эксперимент по маркировке пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков средствами идентификации», — говорится в документе.

Отмечается, что помимо пива маркировке подлежат сидр, пуаре и медовуха. Минпромторг оценивает объем нелегального пивного рынка в России в 5-12%. Потери бюджета из-за этого могут достигать 22 миллиардов ежегодно. Эксперимент будет проводиться для того, чтобы определить оптимальные способы маркировки, а также повысить собираемость таможенные и налоговых платежей.

Ранее эксперты заявили, что из-за введения маркировки объемы производства пива могут сократиться, в то время как цена напитка повысится на 10-25%. Однако в Минфине РФ заверили, что маркировка позволит обелить рынок пива и повысить собираемость акциза. В результате цена пива вырастет максимум на 1—2%. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что маркировка пива — это лишь начало, позже эксперимент распространят и на крепкий алкоголь, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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