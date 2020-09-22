В России резко подорожает пиво

Цена пива изменится, если в стране примут решение о маркировке напитка Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В ближайшее время объемы производства пива могут сократиться, в то время как цена напитка повысится на 10-25%. Это произойдет в том случае, если правительство примет решение о введении системы маркировки напитка, считают эксперты.

«После введения маркировки объем производства пива в РФ может сократиться на треть. Оборудование, которое используют для идентификации товаров марками или чипами, снижает скорость производственных линий на заводах на 30%», — объяснил «Известиям» директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев. При этом глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз предупредил, что розничная цена на этот напиток может вырасти до 25% — в зависимости от того, как именно будут маркировать пиво.

Тем временем в Минфине РФ заявили, что маркировка позволит обелить рынок пива и повысить собираемость акциза. В результате маркировки цена пива может вырасти, но не более чем на 1—2%.

Ранее Минпромторг РФ предложил распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя. Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, начать следует с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного, сообщает «Национальная служба новостей». По данным ведомства, объем российского нелегального пивного рынка составляет 5-12% в зависимости от региона, пишет «Дни.ру».