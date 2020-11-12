Задержание главы района Екатеринбурга отсрочило его увольнение

Мэр Екатеринбурга (слева) искал замену Александру Лошакову (справа) в последние недели Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Задержание главы Кировского района Екатеринбурга Лошакова

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пока отказывается увольнять главу Кировского района Александра Лошакова, задержанного накануне сотрудниками ФСБ, сообщили URA.RU источники в окружении главы города. При этом, по словам собеседников агентства во властных структурах, в течение последних недель Высокинский активно искал Лошакову замену.

«Никаких решений [по поводу Лошакова] пока не принято. Ждем итогов расследования», — поделился инсайдер. «Хотя Лошакову очень активно искали замену. На его место претендовал один из заместителей главы Железнодорожного района», — рассказал другой источник URA.RU, не раскрывая фамилий. Сам Лошаков, по информации агентства, в частных разговорах передавал, что в скором времени действительно может покинуть должность. В пресс-службе администрации города URA.RU не стали комментировать кадровые решения главы Екатеринбурга. Также представитель мэрии Виктория Мкртчян отметила, что на текущий момент не определено, кто будет исполнять обязанности главы района на время отсутствия Лошакова.

Объясняя аппаратную логику решения Высокинского не увольнять Лошакова, третий источник агентства в мэрии подчеркнул, что «сейчас было бы неправильно отрекаться от своего подчиненного». «Как бы он к нему ни относился, не принято показывать, что ты сдаешь своих, как только возникают претензии со стороны силовиков. Всегда дожидаются окончательных решений по таким делам», — объяснил инсайдер.

Сейчас Лошаков, задержанный накануне ФСБ после обысков в администрации Кировского района, ожидает суда по мере пресечения. По версии следствия, в последние два года подряды на ремонт дорог в Кировском районе получала фирма, близкая к руководству управы. Сами работы при этом якобы выполнялись силами района (ДЭУ), а средства, которые выплачивались частной компании, предположительно, выводились с ее счетов.