Александр Лошаков понимал, что расследование приведет к серьезным последствиям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время проведения доследственной проверки глава района Александр Лошаков, задержанный накануне сотрудниками ФСБ, предпринимал попытки остановить разбирательство. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении чиновника. По словам инсайдера, серьезность положения Лошаков понял еще несколько недель назад.

«Он искал поддержку у городской власти, просил помочь остановить разбирательство на начальном уровне. Но было поздно: на тот момент делом уже занялся отдел экономической безопасности УФСБ [по Свердловской области]», — поделился инсайдер, не уточнив, на кого именно выходил Лошаков.

Как писало URA.RU, осенью городская Счетная палата завершила плановую проверку в администрации Кировского района, по итогам которой были выявлены финансовые нарушения и составлены административные протоколы. Материалы были переданы в УМВД РФ по Екатеринбургу и уже оттуда, вероятно, ушли в региональное УФСБ.

Сейчас Лошаков, задержанный накануне после обысков в администрации Кировского района, ожидает суда по мере пресечения. Помимо него, силовики, по данным URA.RU, допросили начальника районного ДЭУ (дорожно-эксплуатационного участка) Сергея Худяков, который был отпущен вечером 12 ноября. По версии следствия, в последние два года подряды на ремонт дорог в Кировском районе получала фирма, близкая к руководству управы. Сами работы при этом якобы выполнялись силами района (ДЭУ), а средства, которые выплачивались частной компании, предположительно, выводились с ее счетов.