Процесс по ДТП с бывшим челябинским замгубернатора сорвался

Суд по резонансному делу о ДТП с участием Андрея Косилова грозит затянуться еще на несколько месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

Суд по ДТП с участием бывшего вице-губернатора региона и директора агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова, в котором тяжело пострадали трое молодых екатеринбуржцев, затягивается. Причиной стало неожиданное для всех сторон процесса решение судьи, заявила URA.RU адвокат Наталья Гилева. Назначение повторной автотехнической экспертизы по инициативе суда, по ее мнению, затянет процесс минимум на два-три месяца.

«Это совершенно необъяснимое решение, которое удивило всех участников процесса. Против были и прокурор, и адвокаты. Стороны были готовы к прениям, такое развитие событий стало для всех неожиданностью. Но судья назначила дополнительную автотехническую экспертизу даже не по новым, а по тем же самым вопросам. Хотя эксперты уже сказали, что новых результатов получить нельзя из-за отсутствия исходных данных для этого», — пояснила URA.RU Гилева, представляющая интересы семьи пострадавшей при аварии Анастасии Вяткиной.

«В процессе было заявлено ходатайство о назначении дополнительной экспертизы. До разрешения ходатайства судья удалилась в совещательную комнату до понедельника», — заявили URA.RU в пресс-службе суда. Сам Косилов от комментариев воздержался.

Резонансное ДТП произошло 28 июля 2019 года в Аргаяшском районе Челябинской области. Lexus Косилова столкнулся с Lada Vesta, в которой пострадали жители Екатеринбурга. Тяжелее всех пострадала студентка Анастасия Вяткина, проходящая сейчас реабилитацию в свердловской клинике доктора Волковой. С началом судебного процесса Косилов прекратил оплачивать счета за ее лечение, и сейчас это делают меценаты.