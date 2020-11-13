В Кремле высказались об индексации выплат работающим пенсионерам

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Факультет ДПИ в университете третьего возраста. г. Курган, пенсионерки, бабушки, пенсия, факультет дпи, университет третьего возраста
Работающие пенсионеры могут рассчитывать на поддержку Кремля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Индексацию пенсий работающим пенсионерам будут обсуждать в правительстве РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вопрос находится в ведении правительства и будет прорабатываться и обсуждаться», — заявил Песков журналистам. Минфин при этом выступает против этой инициативы.

Идею проиндексировать пенсии работающим пенсионерам выдвинули депутаты Ярослав Нилов и Михаил Емельянов. Министр финансов Антон Силуанов тогда высказал мнение, что работающие пенсионеры не нуждаются в поддержке.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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