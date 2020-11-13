В Кремле высказались об индексации выплат работающим пенсионерам

Работающие пенсионеры могут рассчитывать на поддержку Кремля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Индексацию пенсий работающим пенсионерам будут обсуждать в правительстве РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вопрос находится в ведении правительства и будет прорабатываться и обсуждаться», — заявил Песков журналистам. Минфин при этом выступает против этой инициативы.

Идею проиндексировать пенсии работающим пенсионерам выдвинули депутаты Ярослав Нилов и Михаил Емельянов. Министр финансов Антон Силуанов тогда высказал мнение, что работающие пенсионеры не нуждаются в поддержке.