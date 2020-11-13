Минздрав РФ обяжет врачей работать круглосуточно

Тесты на коронавирус можно будет сдать и в ночное время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тестирование на коронавирус начнут проводить в круглосуточном режиме. Такое мнение высказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Лаборатории, где проводят тесты на коронавирус, должны работать круглосуточно», — пишет ТАСС. Это хотят ввести для того, чтобы не было задержек с выдачей результатов тестирования.

Минздрав ранее рекомендовал регионам организовать круглосуточные амбулаторные центры диагностики и лечения коронавирусной инфекции, пишет «Взгляд». Центры будут создавать на базе медицинских организаций в отдельном здании. Главное условие — там должен быть кабинет рентгеновской компьютерной томографии.