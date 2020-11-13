Минздрав РФ обяжет врачей работать круглосуточно

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Тест на коронавирус у журналистов контактных с условно зараженным. Челябинск, медсестра, медик, эпидемия, тест на covid19, тест на коронавирус, верина ульяна
Тесты на коронавирус можно будет сдать и в ночное время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тестирование на коронавирус начнут проводить в круглосуточном режиме. Такое мнение высказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Лаборатории, где проводят тесты на коронавирус, должны работать круглосуточно», — пишет ТАСС. Это хотят ввести для того, чтобы не было задержек с выдачей результатов тестирования.

Минздрав ранее рекомендовал регионам организовать круглосуточные амбулаторные центры диагностики и лечения коронавирусной инфекции, пишет «Взгляд». Центры будут создавать на базе медицинских организаций в отдельном здании. Главное условие — там должен быть кабинет рентгеновской компьютерной томографии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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