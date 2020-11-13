В Госдуму нового созыва могут не попасть возрастные депутаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Сразу в нескольких регионах страны обсуждается инициатива об ограничении предельного возраста до 65 лет для кандидатов в Госдуму от «Единой России». Однако это, скорее всего, инициатива губернаторов и кураторов их политических блоков, чтобы расчистить списки под собственных протеже, сообщил URA.RU высокопоставленный инсайдер из партии.

«Нам сообщили, что „Единая Россия“ вводит верхнюю планку в 65 лет для кандидатов в Госдуму. Исходя их этой установки и выбираются кандидаты», — рассказал один из действующих депутатов Госдумы, представляющий Урал.

В «Единой России» корреспонденту URA.RU заявили, что такие инициативы не рассматривались. «Более того, в федеральном кадровом проекте для ярких политиков из регионов „ПолитСтартап“ в этом году убрали возрастное ограничение в 35 лет. Это подтверждает, что партия готова поддержать любого, кто принесет пользу, вне зависимости от возраста», — заверили в «ЕР». «Эта информация не соответствует действительности», — ответили URA.RU в пресс-службе партии на вопрос о верхней возрастной планке для кандидатов.

В руководстве одного из регионов объяснили, что желаемое за действительное выдают губернаторы или кураторы внутренней политики, когда им нужно обосновать, почему они не хотят поддержать возрастного кандидата в Госдуму. «В регионах, ссылаясь на администрацию президента и „Единую Россию“ говорят, что есть установка омолодить Госдуму, якобы поэтому не могут поддержать кандидата старше 65 лет. Но это уловка. Никаких подобных установок нет. Так говорят, когда надо расчистить список кандидатов под своих более молодых протеже», — резюмировал эксперт.

На Большом Урале пять депутатов старше 65 лет. Это экс-силовик и бывший топ-менеджер «Лукойла» 72-летний Александр Василенко (Пермь), бывший замгенпрокурора России 70-летний Эрнест Валеев (Тюменская область), шахматист 69-летний Анатолий Карпов (ХМАО, Тюменская область), экс-мэр Сургута 68-летний Александр Сидоров (ХМАО) и экс-глава Макушинского района Курганской области 67-летний Василий Шишкоедов. Кроме того 20 декабря 65 лет исполняется экс-мэру Перми и бывшему сенатору Игорю Шубину. Самым возрастным депутатом Госдумы является 84-летний Владимир Ресин.