В Кремль отправлены первые списки кандидатов в Госдуму

«Единая Россия» останется базовой партией при формировании Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Досрочные выборы в Госдуму

Главы регионов РФ направили свои предложения по кандидатам в Госдуму от «Единой России», которых они хотят выдвинуть в своих территориях на выборах 2021 года, сообщают инсайдеры URA.RU в регионах. Согласно первым сведениям, в российском парламенте может смениться до половины единороссов. Но у непрошедших согласования кандидатов будет второй шанс.

Сразу несколько источников агентства в региональных правительствах сообщили о завершении работы над списками кандидатов-единороссов в Госдуму и направлении их на согласование в администрацию президента. «Начался первый этап: губернаторы направили списки в АП на согласование. Эти списки будут проанализированы, после чего регионы получат обратную связь», — поделился инсайдер из уральского региона на условиях анонимности.

На Урале с выборов в Госдуму 2016 года осталось только два губернатора — свердловский Евгений Куйвашев (третий слева) и югорский Наталья Комарова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Собеседник, близкий к руководству Госдумы, подтверждает, что согласования начались и предрекает большую ротацию парламентского корпуса. «С прошлых выборов в Госдуму [2016 года] сменилось много губернаторов. Поэтому, если списки будут согласованы, а, как правило, они корректируются незначительно, то в Госдуме будет очень большая ротация. Сменится до половины состава», — поделился инсайдер.

Однако бывший советник управления президента по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев считает, что давать такие оценки еще рано. По его словам, списки кандидатов отправляют не только губернаторы, но и полпреды, руководители «Единой России» и ОНФ. «Желающих выдвинуться значительно больше, чем мест, — заявил Матвейчев. — В администрации все списки складывают, смотрят, на ком несколько звезд сходится».

«Единая Россия» намерена получить 210 депутатов только в одномандатных округах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Политолог Сергей Маркелов считает, что список кандидатов «Единой России» станет базовым на предстоящих выборах. «Есть некая дорожная карта ЕР. Партия хочет выиграть в 210 одномандатных округах. Остается 15 округов, которые будут расторговываться. Получается, что ЕР подает свои списки [на согласование]. И следом смотрят, не будет ли ЕР бороться с заведомо сильным кандидатом, который, условно говоря, борозды не портит в регионе, даже если он от „Справедливой России“ или КПРФ. Если есть обстоятельства, которые не позволят ЕР выиграть, этот округ отдадут. Как правило, там доминируют кандидаты от системных партий, которые точно так же договариваются с региональной властью», — сообщил собеседник. Его коллега Сергей Поляков уточняет, что на кандидатов, которые не подойдут «Единой России», в первую очередь будут обращать внимание малые партии.

Выборы в Госдуму запланированы на 12 сентября 2021 года. Рассматривается вариант проведения трехдневного голосования, как это было во время прошедшей региональной кампании. Это станет одной из тем разговора на встрече президента Владимира Путина с лидерами партийных фракций в Госдуме 6 октября.