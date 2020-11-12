Что разрешено и что запрещено тюменцам во время карантина

В Тюменской области вернули режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Кроме этого, предприятиям общепита (в том числе, кафе и ресторанам), в соответствии с новым требованиями режима повышенной готовности запрещено принимать гостей 23:00 до 6:00. URA.RU приводит актуальный список ограничений.
С 16 ноября:
- На предприятиях общепита введен запрет на обслуживание посетителей в залах после 23:00 и до 6:00 (на вынос работать можно).
- Возобновляется действие режима обязательной самоизоляции для жителей Тюменской области старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Транспортные карты льготного проезда для пожилых будут заблокированы.
Что не запрещено:
- Проводить выставки, спортивные и конгрессные мероприятия.
- Работать фитнес-центрам и другим спортивно-оздоровительным учреждениям.
- ?Работать ТРЦ, магазинам и предприятиям общепита (с 23:00 до 6:00 — только на вынос).
Что запрещено:
- Для лиц в возрасте 65 лет и старше, и людей с хроническими заболеваниями вводится обязательная самоизоляция.
- Продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция 1, 5 метра (гигиеническую маску необходимо носить во всех общественных местах).
- Запрет на проведение массовых мероприятий.
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Детским и юношеским спортивным командам Тюменской области запрещено выезжать в другие регионы для участия в соревнованиях.
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