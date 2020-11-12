12 ноября 2020

Что разрешено и что запрещено тюменцам во время карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в масках. Тюмень, улица республики, тюмень, виды тюмени
Тюменские власти ужесточили карантин Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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В Тюменской области вернули режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Кроме этого, предприятиям общепита (в том числе, кафе и ресторанам), в соответствии с новым требованиями режима повышенной готовности запрещено принимать гостей 23:00 до 6:00. URA.RU приводит актуальный список ограничений.

С 16 ноября:

  • На предприятиях общепита введен запрет на обслуживание посетителей в залах после 23:00 и до 6:00 (на вынос работать можно).
  • Возобновляется действие режима обязательной самоизоляции для жителей Тюменской области старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Транспортные карты льготного проезда для пожилых будут заблокированы.

Что не запрещено:

  • Проводить выставки, спортивные и конгрессные мероприятия.
  • Работать фитнес-центрам и другим спортивно-оздоровительным учреждениям.
  • ?Работать ТРЦ, магазинам и предприятиям общепита (с 23:00 до 6:00 — только на вынос).

Что запрещено:

  • Для лиц в возрасте 65 лет и старше, и людей с хроническими заболеваниями вводится обязательная самоизоляция.
  • Продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция 1, 5 метра (гигиеническую маску необходимо носить во всех общественных местах).
  • Запрет на проведение массовых мероприятий.

  • Детским и юношеским спортивным командам Тюменской области запрещено выезжать в другие регионы для участия в соревнованиях.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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