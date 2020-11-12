Что разрешено и что запрещено тюменцам во время карантина

Тюменские власти ужесточили карантин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области вернули режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Кроме этого, предприятиям общепита (в том числе, кафе и ресторанам), в соответствии с новым требованиями режима повышенной готовности запрещено принимать гостей 23:00 до 6:00. URA.RU приводит актуальный список ограничений.

С 16 ноября:

На предприятиях общепита введен запрет на обслуживание посетителей в залах после 23:00 и до 6:00 (на вынос работать можно).

Возобновляется действие режима обязательной самоизоляции для жителей Тюменской области старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Транспортные карты льготного проезда для пожилых будут заблокированы.

Что не запрещено:

Проводить выставки, спортивные и конгрессные мероприятия.

Работать фитнес-центрам и другим спортивно-оздоровительным учреждениям.

?Работать ТРЦ, магазинам и предприятиям общепита (с 23:00 до 6:00 — только на вынос).

Что запрещено:

Для лиц в возрасте 65 лет и старше, и людей с хроническими заболеваниями вводится обязательная самоизоляция.

Продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция 1, 5 метра (гигиеническую маску необходимо носить во всех общественных местах).

Запрет на проведение массовых мероприятий.

Детским и юношеским спортивным командам Тюменской области запрещено выезжать в другие регионы для участия в соревнованиях.