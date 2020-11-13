Экономист предсказал, насколько упадет курс рубля к концу года

В конце 2020 года доллар будет стоить около 79 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До конца 2020 года курс доллар должен составить около 78-79 рублей, поэтому пока россиянам не стоит вкладываться в американскую валюту. Об этом в беседе с URA.RU сообщил финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Рубль должен немного подорожать. Сейчас уровень 77,5 рубля, он довольно оптимальный. К концу года он должен быть в районе 78-79 рублей», — считает аналитик. Объяснил он это тем, что нефть укрепилась на уровне 44 долларов за баррель. Кроме этого, президентские выборы в США уже отыграли свою информационную повестку и нерезиденты (юрлица и физлица, зарегистрированные в одном государстве, но проживающие в другом) уже отыгрались на рынке на прошлой неделе.

Тенденцию к укреплению рубля может скорректировать Минфин РФ, который будет выдавать остатки по казначейским назначениям, продолжил Калугин. Часть из них выйдет на валютный рынок, но критичного роста доллара не ожидается.

При этом у российской валюты по-прежнему остаются риски ослабления из-за пандемии коронавируса, передает агентство Nation News. Вместе с тем, граждане РФ стали меньше доверять банкам. Свои сбережения в 2020 году россияне предпочитают хранить налом, пишет Life .