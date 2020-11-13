Доктор Мясников назвал главный способ избежать пневмонию

Вакцинация поможет избежать тяжелых последствий пневмонии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пневмонии помогут избежать несколько разных вакцин. Подробнее о них рассказал главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.

«[Люди обязаны] перед собой, перед своими родными, детьми, родителями сделать себе вакцинацию от тех инфекционных болезней, от которых эти прививки есть», — объяснил Мясников рекомендацию для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями поставить прививки. Рекомендации касаются пневмонии, вызванной коронавирусом, а также другими причинами, рассказал доктор в трансляции на YouTube-канале «О самом главном».

Вакцинация, по его мнению, снижает риск тяжелого течения болезни, но не дает 100% гарантии. В его больнице от осложнений гриппа скончались лишь непривитые.

В списке необходимых вакцин значатся четыре: от гриппа, пневмококка, гепатита В и от COVID-19. Тем, у кого отсутствует или не работает селезенка, по его словам, также необходима прививка от менингококка.