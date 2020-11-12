Звезда «Вашингтон Кэпиталз» и двукратный чемпион мира приехал туда, где тренировался в детстве. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Знаменитый хоккеист, обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов провел мастер-класс и автограф-сессию для челябинских школьников, передает корреспондент URA.RU. Мероприятие прошло в рамках совместного проекта «РМК-детям» хоккейного клуба «Трактор» и Русской медной компании (РМК).

«Трактор», при поддержке РМК, построил новый спортивный объект во дворе образовательного центра №3 имени В. К. Белоусова. Хоккейную площадку возвели на асфальтированном фундаменте, окружает коробку ударопрочный пластиковый борт со скамейками запасных и раздевалкой, на площадке работает специальная современная система освещения.

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«Благодарю всех, кто воплотит мечты многих мальчишек, которые будут здесь кататься или будут приходить просто погонять шайбу. Потому что, когда я сам был маленький, здесь не было таких условий. Для меня было легко попасть на спортивный стадион, но было много мальчишек, которые не могли себе этого позволить. Надеюсь, что сейчас эта коробка будет всегда полна детишек и днём и ночью», — сказал во время открытия площадки Евгений Кузнецов.

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«Мы считаем, важно, чтобы дети занимались спортом. Спорт — это не только здоровье, спорт научит многому — преодолевать трудности, кому-то даст шанс реализоваться. Судя по горящим глазам и азарту, с которым дети принимали участие в мастер-классе, можно сделать вывод, что желание заниматься спортом есть, нам нужно просто предоставить возможность заниматься им в комфортных и доступных условиях», — сообщил руководитель обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин.

Общедоступную арену открыли для юных спортсменов глава подразделения РМК в Челябинской области Анатолий Еремин, гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин и любимец челябинских болельщиков Евгений Кузнецов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В истории челябинского хоккея много примеров, когда звездами мировой величины становились те, кто начинал играть и тренироваться на ближайшем доступном стадионе. ХК «Трактор» на средства РМК будет развивать дворовую инфраструктуру за счет постройки и реставрации хоккейных коробок, а также полностью содержать их в дальнейшем. Клуб планирует привлекать к участию в проекте игроков, которые будут посещать объекты с мастер-классами и участвовать в мероприятиях.

Всего на Южном Урале в рамках проекта появится пять новых дворовых хоккейных коробок. На строительство и содержание объектов РМК направила 30 миллионов рублей.