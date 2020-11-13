Полиция объявила в розыск смотрящего за Челябинской областью

«Вор в законе» Ахмед Домбаев подозревается в лидерстве в криминальном мире Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

В Северной Осетии объявили в федеральный розыск влиятельного «криминального генерала» Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский). Он подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии.

«МВД Северной Осетии объявило в федеральный розыск влиятельного чеченского „вора в законе“ Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский). Он обвиняется в лидерстве в криминальном мире. Тем самым нанесен серьезный удар по возможностям Шалинского стать одним из главных российских законников, что было весьма вероятно после гибели „криминального генерала“ Надира Салифова (Лоту Гули)», — передает издание «Росбалт» со ссылкой на своего источника в полиции. Агентство URA.RU направило запрос в МВД по Северной Осетии, чтобы подтвердить это. На момент публикации материала ответа не поступило.

Уголовное дело на Домбаева завели в августе 2020 года по статье 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии). По версии следствия, во время отбывания наказания в колонии он в статусе «вора в законе» руководил другими заключенными. Предполагается, что Домбаев планировал заручиться поддержкой Чечни и взять под контроль большинство мусульманских диаспор, работающих на рынках московского региона. Но планы «вора в законе» изменило новое уголовное дело — Домбаев был вынужден уехать в Чечню, где, предположительно, он находится и сейчас.

Домбаев с юности пребывает в колониях. В молодости был судим за разбой и грабеж, а последний раз оказался за решеткой после вооруженного разбоя в 2009 году. Остаток срока он отбывал в колонии в Челябинской области. Во время заключения Домбаева дважды «короновали». В первый раз в группе 15 авторитетов в декабре 2012 года в Дубае по протекции Бадри Когуашвили, видного представителя грузинского клана «Ониани-Джангвеладзе», противостоящего людям Аслана Усояна (Дед Хасан). Однако вскоре Домбаев «воздержался» от «подхода». И его «короновали» от имени Деда Хасана. Это вызвало напряжение отношений с грузинским кланом.