Ахмед Шалинский стал фигурантом уголовного дела Фото: информационное агентство «Прайм Крайм»

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Вор в законе, 39-летний Ахмед Домбаев (Шалинский), являющийся куратором преступного мира в Челябинской области, вернулся из Москвы в Чечню. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, на него завели уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

«Во время отбытия наказания в челябинской колонии, Ахмед Шалинский расставил своих положенцев и смотрящих. Он стал куратором области. После освобождения вернулся в Чечню, затем поехал в Москву. Но несколько дней назад вернулся, потому что на него завели дело по новой статье 210.1. УК РФ», — рассказал собеседник.

Инсайдер не уточнил, какая структура возбудила уголовное дело. По информации ИА «Прайм Крайм», инициатором расследования стало МВД Республики Северная Осетия — Алания, поскольку Домбаев был коронован во время отбытия наказания в исправительной колонии №1 Владикавказа. В пресс-службе полицейского главка подтвердили URA.RU эту информацию. «Следственным управлением МВД по РСО-Алания возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ в отношении 39-летнего ранее судимого уроженца Чеченской республики. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила представитель МВД Северной Осетии Ирина Доева.

Домбаев в октябре прошлого года освободился из колонии в Челябинской области, где отбывал остаток наказания за вооруженный разбой. Его «короновали» дважды. В первый раз в группе 15 авторитетов в декабре 2012 года в Дубае по протекции Бадри Когуашвили, видного представителя грузинского клана «Ониани-Джангвеладзе», противостоящего людям Аслана Усояна (Дед Хасан). Однако вскоре Домбаев «воздержался» от «подхода». И его «коронавали» от имени Деда Хасана. Это вызвало напряжение отношений с грузинским кланом.

Вор в законе занимается спортом, религиозен, не употребляет спиртное, поэтому пользуется авторитетом у земляков. Домбаев считался одним из неприкасаемых воров в законе и должен был контролировать деятельность своих околокриминальных соотечественников.