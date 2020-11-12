12 ноября 2020

Пермячка неделю ждет медпомощи для родителей. «Знакомые врачи дают лечение от COVID по телефону»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему ОРВИ. Курган, ребенок, лекарства, градусник, грипп, болезнь, орви, заболевание, орви, карантин, больной ребенок, орз, больничный, коронавирус
Пермячка потратила несколько тысяч рублей на анализы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пермячка лечит родителей, у которых подозрение на коронавирус, с помощью знакомых медиков. Жительница города написала об этом на странице министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой в Instagram.

Она пояснила, что «дозвониться до врача невозможно», поэтому ее родители сами сходили в клинику и сдали анализы, заплатив за это 5000 рублей. «Неделю назад пришел результат и до сих пор никто не пришел. Неотложка не едет, в регистратуре говорят, что врача нет. Обзвонили знакомых врачей, и по телефону они дали лечение. Но куда это годится?» — сетует жительница города, указывая, что еще 8000 рублей ей придется заплатить за КТ-обследование.

По словам женщины, речь идет о микрорайоне Гайва, где проживают ее родители. URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Пермского края, на момент опубликования материала ответ не получен. URA.RU также рассказывало о жителе Санкт-Петербурга, который 15 дней ждал в Кургане результат теста на коронавирус. За это время мужчина практически вылечился от заболевания, по симптомам похожего на коронавирус.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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