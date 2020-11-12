Пермячка потратила несколько тысяч рублей на анализы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермячка лечит родителей, у которых подозрение на коронавирус, с помощью знакомых медиков. Жительница города написала об этом на странице министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой в Instagram.

Она пояснила, что «дозвониться до врача невозможно», поэтому ее родители сами сходили в клинику и сдали анализы, заплатив за это 5000 рублей. «Неделю назад пришел результат и до сих пор никто не пришел. Неотложка не едет, в регистратуре говорят, что врача нет. Обзвонили знакомых врачей, и по телефону они дали лечение. Но куда это годится?» — сетует жительница города, указывая, что еще 8000 рублей ей придется заплатить за КТ-обследование.

По словам женщины, речь идет о микрорайоне Гайва, где проживают ее родители. URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Пермского края, на момент опубликования материала ответ не получен. URA.RU также рассказывало о жителе Санкт-Петербурга, который 15 дней ждал в Кургане результат теста на коронавирус. За это время мужчина практически вылечился от заболевания, по симптомам похожего на коронавирус.