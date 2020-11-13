Гостями нового выпуска шоу стали певица Анита Цой и блогер Джавид Фото: скриншот видео «Бар в большом городе», YouTube

Поклонники youtube-шоу «Бар в большом городе» снова раскритиковали новый выпуск программы. Зрители разозлились, что ведущая шоу Ирина Чеснокова не прислушалась к их мнению и оставила в качестве соведущего танцора Дмитрия Красилова (Пухляша), который прославился после клипов группы Little Big.

В шоу «Бар в большом городе» российские знаменитости выпивают алкоголь и рассказывают истории из жизни. В новом сезоне соведущим Чесноковой стал Красилов. Но зрители попросили больше не звать танцора на шоу из-за его невоспитанности и отсутствия чувства юмора. В новом выпуске, гостями которого стали певица Анита Цой и блогер Джавид, ведущие поменялись ролями и за барную стойку встал Пухляш. Но подписчики вновь остались недовольными. «Я понял, вы решили, если не зашел нам пухляш в первый раз, нате разглядите со второго, а нет, так мы его вообще на постоянку возьмем…тактика», — написал Артур Т в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

Некоторые подписчики предложили альтернативного соведущего Чесноковой. «Ирина! Умница, красавица! Твой выбор никому не понятен. Откуда такое желание слить свое шоу?! Если так уж нравятся рыжие, то стоит ещё раз пригласить [комика Данилу] Поперечного», — предложил Михаил Шевченко.

Есть и те, кто заступился за ведущую и Красилова, которого поклонники шоу называют Касаткой за специфический смех. «До чего же кайфовый выпуск! Истории гостей и Ирины готов переслушивать снова и снова. Спасибо вам! А что на счет Касатки, то ему просто не хватает мастерства „быть в кадре“; ничего страшного, пусть учится. Мне он совершенно не мешал», — написал один из зрителей.

Также подписчики пожаловались, что их недовольство не видят авторы «Бара в большом городе». Однако приветствие ведущей сопровождалось фразой «Чеснокова. Верни нормальное шоу». А под некоторыми негативными комментариями стоит «лайк» от авторов канала.