Поклонники «Бара в большом городе» расстроились, что шоу стало токсичным Фото: скриншот видео «Бар в большом городе», YouTube

Поклонники youtube-шоу «Бар в большом городе», где российские знаменитости выпивают алкоголь и рассказывают истории из жизни, остались недовольны новым выпуском. Зрители расстроены напряженной атмосферой, которую создал один из гостей — танцор Дмитрий Красилов (Пухляш), прославившийся после клипов группы Little Big.

На новый выпуск «Бара в большом городе» ведущая Ирина Чеснокова пригласила стендап-комика Сашу Малого, блогера Викторию Чуманову (Чума Вечеринка) и танцора Дмитрия Красилова. Последний стал популярным после клипа Little Big, который группа сняла для участия в Евровидение-2020, пишет «Ридус». Также Красилова практически в каждом выпуске «Бара в большом городе» находится в зрительном зале. Из-за своего специфического смеха поклонники шоу прозвали его «Касаткой».

Теперь подписчики раскритиковали Красилова и обвинили его в невоспитанности и отсутствии чувства юмора. «Позовите лучше Касатку годика так через 3-4, когда он нормально научится себя вести в кадре и смирится со своей „нереальной популярностью“ настолько, что бы не выпендриваться», — написала в комментариях Татьяна Ларина. «Посмотрела 13 минут и больше не могу это смотреть. Пухляш просто невыносимый. Не могу его слушать и видеть. Перетягивает постоянно все на себя», — согласилась пользователь с ником Elenuscha Styles.

Подписчики расстроились, что программа потеряла свою «ламповую атмосферу», которая была в первых выпусках, и превратилась в «токсичное шоу». Они отметили, что единственный, кто пытался «вытянуть шоу» своими шутками и историями, — Саша Малой, но у него это не получилось.