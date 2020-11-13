Мясников выделил три формы коронавируса

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Александр Мясников. Москва
Мясников перечислил три формы течения коронавируса у россиян Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
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Коронавирус COVID-19

Существуют три формы течения коронавирусной инфекции. Об это заявил телеведущий и врач Александр Мясников.

«В первом случае инфицированный, получивший положительные результаты анализа, может не чувствовать признаков заражения», — передает слова врача «Федеральное агентство новостей».

Во втором случае, по словам Мясникова, COVID протекает как острое респираторное заболевание. Врач отметил, что это самая распространенная разновидность среди россиян. Он добавил, что 30% всех ОРЗ до 2019 года вызывались различными видами коронавирусов. К третьей форме течения COVID Мясников отнес случаи, когда инфекция сопровождается вирусной пневмонией. Она встречается у 10% пациентов. По словам врача, это самая опасная форма, риск летального исхода при которой равен 30%.

Ранее Мясников назвал главный способ избежать пневмонии. По его мнению, это вакцинация. Чтобы избежать опасного осложнения, нужно поставить прививки от гриппа, пневмококка, гепатита В и от COVID-19. Тем, у кого отсутствует или не работает селезенка, по его словам, также необходима прививка от менингококка. Вакцинация, по мнению врача, снижает риск тяжелого течения болезни, но не дает 100% гарантии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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