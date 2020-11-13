Мясников выделил три формы коронавируса

Существуют три формы течения коронавирусной инфекции. Об это заявил телеведущий и врач Александр Мясников.
«В первом случае инфицированный, получивший положительные результаты анализа, может не чувствовать признаков заражения», — передает слова врача «
Во втором случае, по словам Мясникова, COVID протекает как острое респираторное заболевание. Врач отметил, что это самая распространенная разновидность среди россиян. Он добавил, что 30% всех ОРЗ до 2019 года вызывались различными видами коронавирусов. К третьей форме течения COVID Мясников отнес случаи, когда инфекция сопровождается вирусной пневмонией. Она встречается у 10% пациентов. По словам врача, это самая опасная форма, риск летального исхода при которой равен 30%.
Ранее Мясников назвал главный способ избежать пневмонии. По его мнению, это вакцинация. Чтобы избежать опасного осложнения, нужно поставить прививки от гриппа, пневмококка, гепатита В и от COVID-19. Тем, у кого отсутствует или не работает селезенка, по его словам, также необходима прививка от менингококка. Вакцинация, по мнению врача, снижает риск тяжелого течения болезни, но не дает 100% гарантии.
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