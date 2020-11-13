Эксперт выделил плюсы и минусы дистанционного образования

Главным преимуществом дистанционного образования является его доступность. Так считает директор лаборатории цифровой педагогики Школы образования и развития человека в американском Университете Колорадо Шон Майкл Моррис.
«Я думаю, что [преимущество] это прежде всего доступность. Благодаря ему больше людей могут позволить себе получить образование. Например, те, кто живет в городах, где нет университетов, те, кто не может позволить себе высшее образование по финансовым соображениям», — заявил Моррис «Известиям». Он отметил, что зачастую дистант подходит молодым родителям и тем взрослым, которые не могут посещать вуз.
Среди минусов специалист выделил то, что такой формат не подходит ученикам младших классов. По его мнению, дети в возрасте семи-восьми лет нуждаются в личном взаимодействии с учителем. «Сейчас как раз одно из главных опасений — что маленькие дети потеряют чувство такой связи. Потеряют ощущение, что они учатся в школе. А это очень важный момент», — подчеркнул директор лаборатории педагогики. Кроме этого, по мнению Морриса, серьезной проблемой является подготовка учителей. Многие специалисты до сих пор не имеют навыков преподавания в интернете.
Дистанционное обучение начали вводить в школах России еще весной и возобновили эту практику сейчас. Такая форма обучения школьников позволяет сдерживать распространение коронавируса. В Москве, например, школьники 6-11 классов находятся на дистанционке до 22 ноября. Однако мэр считает, что мера будет продлена еще.
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