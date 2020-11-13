Для части водителей ужесточат наказание за нарушение правил езды

В РФ хотят увеличить штрафы для водителей квадроциклов и снегоходов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России намерены увеличить штрафы за нарушение правил езды и эксплуатации техники для водителей тракторов, квадроциклов и снегоходов. Законопроект будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний Госдумы.

Речь идет, в частности, о езде без устройства блокировки против запуска на скорости. Штрафовать также предлагается за отсутствие защиты на отдельных частях транспортного средства и другие специфические нарушения. «В настоящее время в КоАП за подобные нарушения для граждан прописан штраф в размере 100-300 рублей или лишение прав на срок от трёх до шести месяцев. При этом санкции были установлены в 2007 году и с тех пор ни разу не пересматривались», — передает «Парламентская газета».

Если законопроект будет одобрен, водителям будет грозить штраф от 500 рублей до 1 тысячи. При этом срок лишения прав останется прежним. Авторы проекта подчеркнули, что с 2014 года число таких нарушений растет, а владельцев снегоходов и квадроциклов в стране становится все больше.

Ранее сообщалось, что Минтранс подготовил пакет поправок в ПДД. Среди основных изменений — запрет парковки на «островках безопасности», расширение зоны действия знаков «Стоянка запрещена» и новые правила тонировки. Кроме того, в отдельную категорию транспортных средств планируется выделить электросамокаты и сигвеи, передает RT. После этого первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков заявил, что автомобилистов могут заставить пересдавать экзамен на права из-за внесения большого количества изменений в ПДД.