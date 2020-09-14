Россиян могут заставить пересдавать экзамен на права из-за внесения большого количества изменений в ПДД. Таким прогнозом с URA.RU поделился первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
Ранее сообщалось, что Минтранс подготовил пакет поправок в ПДД. Среди основных изменений — запрет парковки на «островках безопасности», расширение зоны действия знаков «Стоянка запрещена» и новые правила тонировки. Кроме того, в отдельную категорию транспортных средств планируется выделить электросамокаты, сигвеи и подобные девайсы, передает RT.
«Не придет ли кому-то мысль в голову „А давайте, раз так сильно изменились правила, заставим людей пересдать теоретическую часть“? А это большие проблемы. Многие автомобилисты, имеющие большой опыт езды, может, теорию уже не очень помнят, но на рефлекторном уровне правила знают. Многие вещи у них на интуитивном уровне», — рассказал URA.RU Лысаков.
Массовый поток опытных водителей в автошколы приведет к всплеску коррупции, предупреждает депутат. «Это увеличит коррупционную составляющую в отношениях между водителем и экзаменаторами. Система по приему экзаменов [на знание ПДД] не может быть полностью автоматизирована и компьютеризирована. Все это будет проблематично», — заключил Лысаков.
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