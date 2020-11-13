СК завершил расследование дела против главного вора России

Следственный комитет предъявил окончательное обвинение главному вору России Олегу Шишканову (Шишкан) и предполагаемым участникам его оргпреступного сообщества (ОПС). По версии следствия, сторонники авторитета запугивали и убивали коммерсантов в Раменском районе Московской области.
«По версии следствия, Олег Шишканов, создав ОПС, к 2010 году установил криминальный контроль над Раменским районом Подмосковья. С другими „авторитетами“ и предпринимателями, которые проживали в районе и не подчинялись требованиям участников ОПС, „раменские“ жестоко расправлялись», — передает «
В результате Олегу Шишканову следователи инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных ст. 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и ч. 4 ст. 210 «Создание преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии». Защитник главного вора Елена Сенина заявила, что расследование велось с обвинительным уклоном. Отмечается, что в качестве доказательства причастности вора к оргпреступности следствие использовало не только оперативные данные, но и публикации в СМИ.
Других участников сообщества обвиняют в убийствах, похищении людей, незаконном обороте оружия и наркотиков, а также в уничтожении чужого имущества. Свою причастность к оргпреступности большинство обвиняемых отрицает. Заключение СК будет направлено на утверждение в Генпрокуратуру.
Как писало «URA.RU», главный вор России Шишканов был задержан в Московской области 15 июля. Совместную операцию по задержанию провели сотрудники Следственного комитета, МВД РФ и ФСБ России. Наиболее громким преступлением стало убийство в феврале 2012 года
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