Умер Армен Джигарханян

Ночью 14 ноября скончался актер, народный артист СССР Армен Джигарханян. Об этом сообщают представители Московского драматического театра под руководством Джигарханяна.
«Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя», — приводят в telegram-канале РИА «Новости» слова источника в театре. Актеру было 85 лет.
Дата похорон и прощания с Джигарханяном пока неизвестна. Причина смерти актера также не называется.
Джигарханян был лауреатом премий «Золотая маска» и «Золотой орел». Участвовал в таких постановках, как «Бег (Восемь снов)», «Двенадцатая ночь». Снимался в фильмах «Исчезнувшая империя», «Бесы», «Здравствуйте, я ваша тетя!», а также в сериале «Моя прекрасная няня».
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