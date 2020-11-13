Бывшая жена Джигарханяна отказалась верить в его смерть

Экс-супруга актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская отказалась верить в его смерть. Тем не менее, в разговоре с URA.RU она признала, что в последнее время артист был в плохом состоянии.
«Я пока не знаю, верить ли этой информации. Просто потому, я не слышала от того (театрального — прим. ред.) окружения ни одной новости, чтобы они не соврали. Я не знаю, может и не правда это? Не знаю, что еще сказать…», — заявила Цымбалюк-Романовская.
Бывшая жена Джигарханяна также вспомнила, что в последние три года состояние актера было плохим. Оно постоянно ухудшалось все это время, отмечает пианистка. «Мы его увидели несколько месяцев назад на фотографиях в инвалидной коляске, понимая, что он не разговаривал и не узнавал людей. Я так понимаю, что в последнее время он был в очень плохом состоянии», — объяснила Цымбалюк-Романовская.
Новость о смерти Армена Джигарханяна появилась 14 ноября. Источник, близкий к его театру, заявил, что актер скончался ночью.
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