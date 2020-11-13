13 ноября 2020

Бывшая жена Джигарханяна отказалась верить в его смерть

© Служба новостей «URA.RU»
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Армен Джигарханян, медведев дмитрий, джигарханян армен
Армен Джигарханян был в плохом состоянии в последнее время, рассказала его бывшая жена Фото: Официальный сайт Президента РФ

Экс-супруга актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская отказалась верить в его смерть. Тем не менее, в разговоре с URA.RU она признала, что в последнее время артист был в плохом состоянии.

«Я пока не знаю, верить ли этой информации. Просто потому, я не слышала от того (театрального — прим. ред.) окружения ни одной новости, чтобы они не соврали. Я не знаю, может и не правда это? Не знаю, что еще сказать…», — заявила Цымбалюк-Романовская.

Бывшая жена Джигарханяна также вспомнила, что в последние три года состояние актера было плохим. Оно постоянно ухудшалось все это время, отмечает пианистка. «Мы его увидели несколько месяцев назад на фотографиях в инвалидной коляске, понимая, что он не разговаривал и не узнавал людей. Я так понимаю, что в последнее время он был в очень плохом состоянии», — объяснила Цымбалюк-Романовская.

Новость о смерти Армена Джигарханяна появилась 14 ноября. Источник, близкий к его театру, заявил, что актер скончался ночью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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