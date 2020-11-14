Экономист считает, что бюджет государства немного потеряет на выплатах и льготах работающим пенсионерам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Если работающим пенсионерам проиндексировать выплаты, то бюджет России потеряет деньги. Их могут восполнить за счет налогоплательщиков, объяснил URA.RU экономист, руководитель экономических программ в московском центре «Карнеги» Андрей Мовчан.

«Это приведет к тому, что эти граждане начнут лучше жить, если им начать делать выплаты. В принципе сильно экономику загнать через выплаты пенсионерам, конечно, невозможно. Понятно, что эти деньги надо где-то государству брать. Либо это увеличит дефицит бюджета, либо это увеличит государственный долг, либо это увеличение налогов, что плохо влияет на экономику», — говорит Мовчан.

Другой экономист и политик, старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков, наоборот, считает, что выплаты пенсионерам только улучшат состояние экономики страны, заявил он URA.RU. Он призвал прекратить дискриминацию работающих пенсионеров и напомнил, что эти люди платят налоги и станут экономически активнее в случае индексации им пенсий.

«Для экономики хорошо, чтобы люди работали, тем более работали легально. Не наказывайте их и у вас больше людей будет работать. И налоги будут платить. Бюджет немного потеряет на том, что придется всем пенсионерам полноценно индексировать пенсии и не отнимать у них льготы. Но в целом экономика выиграет», — считает Жаворонков.

14 ноября депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил на государственном уровне материально обеспечить работающих пожилых людей. Политик считает, что это поможет вывести таких пенсионеров из «серых зон» и положительно скажется на экономике.