Экс-супруга Джигарханяна выложила видео в память о нем

Бывшая жена Армена Джигарханяна выложила символичное видео с ним Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна выложила символичное видео после его смерти. Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала ролик на своей странице в Instagram.

«Все. Все, балик джан», — говорит Джигарханян на видео Цымбалюк-Романовской. С такими словами на черно-белом ролике актер паркует свой Lexus. В переводе с армянского фраза означает «все, детка».

Поначалу экс-супруга даже отказалась верить в смерть артиста. Однако признала, что в последнее время он чувствовал себя плохо. Армен Джигарханян ушел из жизни в возрасте 85 лет в ночь с 13 на 14 ноября, напоминает агентство Nation news. Прощание с народным артистом СССР пройдет 17 ноября в Московском драматическом театре, которым он руководил, пишет телеканал 360.