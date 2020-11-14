Валерий Меладзе недоволен тотальной отменой концертов из-за коронавируса Фото: Дарья Попова © URA.RU

Российский певец Валерий Меладзе заявил о несправедливой отмене концертов во время карантина и призвал артистов не выступать на новогодних шоу для телевидения. Ежедневно по 3 миллиона человек нарушают этот же карантин в метро, подчеркнул артист в своем Instagram.

«Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 миллиона людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина», — написал Меладзев.

Он напомнил, что концерты отменены до 15 января. Это значит, что не будет даже новогодних выступлений, а соответственно и прибыли от них. В связи с этим Меладзе призвал артистов отказаться от участия в съемках новогодних шоу. Он надеется, что не увидев праздничных передач, люди заметят, что отрасль, где работают десятки тысяч людей, тоже бедствует.

На убытки из-за нехватки работы жаловался и народный артист России Лев Лещенко. Певец признал, что пандемия ударила по кошелькам артистов, пишет телеканал 360. В начале сентября на тему коронавируса отшутился шоумен «Уральских пельменей» Андрей Рожков. Он заявил, что из-за отмены концертов теперь подрабатывает электриком, напоминает агентство Nation news. При этом многие из знаменитостей уже заболели COVID-19. Так, в больницу попал телеведущий Евгений Петросян.