Путин наградил российских летчиков, сбитых в Армении

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Репетиция воздушного парада над Екатеринбургом. Екатеринбург, ми-8, военная авиация, воздушный парад
Вертолет был сбит недалеко от российской военной базы в Армении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Летчиков, погибших в результате крушения российского вертолета в Армении, наградили орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Глава государства своим указом наградил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества старшего лейтенанта Владислава Грязина, майора Юрия Ищука, старшего лейтенанта Романа Федину», — говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении. Ищук и Федин удостоились наград посмертно.

Российский вертолет Ми-24 сбили в Армении 9 ноября. Воздушное судно использовалось в качестве сопровождения автоколонны, двигающейся в сторону российской военной базы. Ответственность за инцидент взяли на себя вооруженные силы Азербайджана. По их словам, вертолет сбили случайно. По информации Nation News, в Баку выразили готовность выплатить компенсацию летчикам сбитого вертолета, однако пока не определились с суммой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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