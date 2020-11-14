Путин наградил российских летчиков, сбитых в Армении

Вертолет был сбит недалеко от российской военной базы в Армении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Летчиков, погибших в результате крушения российского вертолета в Армении, наградили орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Глава государства своим указом наградил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества старшего лейтенанта Владислава Грязина, майора Юрия Ищука, старшего лейтенанта Романа Федину», — говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении. Ищук и Федин удостоились наград посмертно.

Российский вертолет Ми-24 сбили в Армении 9 ноября. Воздушное судно использовалось в качестве сопровождения автоколонны, двигающейся в сторону российской военной базы. Ответственность за инцидент взяли на себя вооруженные силы Азербайджана. По их словам, вертолет сбили случайно. По информации Nation News, в Баку выразили готовность выплатить компенсацию летчикам сбитого вертолета, однако пока не определились с суммой.