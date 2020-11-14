Сенатор предупредил о росте заболеваемости коронавирусом в России

Количество заразившихся COVID-19 может вырасти, полагает врач и сенатор Сергей Леонов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Зараженных коронавирусной инфекцией россиян может стать больше. Такого мнения придерживается член Совета Федерации, врач Сергей Леонов.

«Мне кажется, это еще не предел заболеваний коронавирусом. Карантина нет, в регионах установлены ограничения, но люди ходят на работу, пользуются общественным транспортом», — цитирует его РИА «Новости».

При этом врач уверен, что вводить всеобщий карантин не следует, ведь пострадает экономика. Однако помочь победить болезнь может похолодание. По мнению сенатора, если установится минусовая погода, людей на улицах будет меньше, следовательно, число заболевших сократится. Вторым важным фактором ослабления COVID-19 он назвал всеобщую вакцинацию.

Тем временем в правительстве РФ предложили включить вакцину от коронавируса в список жизненно необходимых препаратов, пишет RNS . Это позволит избежать повышения цен на вакцину, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.