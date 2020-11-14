В Центробанке раскрыли правду о доходах россиян

Данные Росстата о доходах и расходах не соответствуют прогнозам Банка России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Данные Росстата о доходах и расходах жителей России занижены. Это произошло из-за того, что служба статистики учитывает эскроу-счета (деньгами на них россияне не распоряжаются) и, напротив, не учитывает вложения в ценные бумаги. Об этом говорится в новом выпуске макроэкономического бюллетеня «О чем говорят тренды» Центробанка РФ.

«Факт покупки недвижимости до и после введения счетов эскроу в текущей методологии учитывается одинаково. При этом по экономической сущности эти деньги населению, по сути, не принадлежат. При покупке недвижимости у застройщика денежные средства оказываются замороженными, и физическое лицо не может ими свободно распоряжаться», — говорится в документе.

В ЦБ также отмечают, что в 2020 году инвестиции россиян в ценные бумаги выросли, но методология Росстата этого не учла. В третьем квартале 2020 года вложения составили 420 млрд рублей, в данных Росстата же говорится о 3 млрд рублей.

Это не первые данные Федеральной службы государственной статистики, которые публично ставятся под сомнение. В июле 2020 года, подписывая соглашение о сотрудничестве с руководителем Росстата Павлом Малковым, детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала о разнице данных по количеству самоубийств среди несовершеннолетних. По отдохнувшим прошлым летом детям, по детям-инвалидам, по случаям изъятия детей из семьи при угрозе жизни и здоровью, по ее словам, порой речь идет «о разнице в показателях в миллионы», напоминает РАПСИ .