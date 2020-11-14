Пригожин поддержал Меладзе, призвавшего к бойкоту новогодних шоу. «Артистов отдали на заклание»

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Собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты России Владимира Путина. Москва, валерия, пригожин иосиф
Иосиф Пригожин подчеркнул, что правильную инициативу Валерия Меладзе мало кто поддержит Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российский продюсер Иосиф Пригожин поддержал певца Валерия Меладзе, призвавшего других артистов отказаться от съемок в новогодних эфирах на телевидении. По словам Пригожина, артистов «отдали на заклание».

«Получается такая история, что во всем виноваты артисты, всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание», — приводит слова Пригожина РИА «Новости». Продюсер подчеркнул, что в своем обращении Меладзе прав, однако его позицию мало кто поддержит.

Ранее Валерий Меладзе на своей странице в Instagram призвал своих коллег отказаться от выступлений в новогодних телевизионных шоу. По его мнению, связанные с коронавирусом переносы и отмены концертов являются несправедливыми мерами и оборачиваются для артистов серьезными убытками.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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