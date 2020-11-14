СМИ: Митя из шоу Урганта попал в реанимацию с коронавирусом

В настоящее время телеведущего подключили к аппарату ИВЛ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию с тяжелой формой коронавируса. В настоящее время известный по участию проектах Comedy Woman и «Вечерний Ургант» шоумен подключен к аппарату ИВЛ.

«Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию в тяжелом состоянии», — сообщает StarHit. По информации агентства, 41-летний телеведущий находится в коме и не может дышать самостоятельно. Получить подтверждение у директора Хрусталева Анны Тригуб не удалось — на имеющийся в распоряжении URA.RU телефон никто не ответил.

По предварительной информации, Хрусталев находится в реанимации Сестрорецка. Коронавирус у него диагностировали еще во время поездки в Санкт-Петербург.