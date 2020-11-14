В России придумали, как обезопасить выборы-2021

По мнению Александра Малькевича, НКО угрожают суверенитету России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В российской Общественной палате (ОП) предложили внести в законодательство поправки об усилении контроля за иностранным финансированием некоммерческих организаций (НКО). Это защитит суверенитет страны на выборах депутатов Госдумы в 2021 году, рассказал URA.RU один из авторов идеи, первый зампредседателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Вмешательство иностранных государств в политическую жизнь России через НКО — реальная угроза», — считает Малькевич. По его словам, некоторые подобные организации, ранее признанные иноагентами и упраздненные как юрлица, стали объединениями физлиц, и теперь, как и раньше, «вмешиваются в политические процессы». «Такие объединения физлиц не должны бесконтрольно получать деньги от иностранных источников через соцсети и электронные кошельки», — сообщил собеседник URA.RU. Также он уточнил, что авторы инициативы просят запретить НКО работать в жилых помещениях и иметь возможность контролировать объединения физлиц.

«В ОП выделили несколько приемов, которые позволяют НКО-иностранным агентам обходить ограничения. Среди них — использование сетевых форматов работы, деятельность общественных объединений без госрегистрации и участие физлиц в реализации проектов HKO при отсутствии публичного декларирования», — объяснил Малькевич ТАСС. Поэтому рабочая группа Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете и создала данную инициативу.

Кроме того, правила модерации контента сейчас непрозрачны, поэтому в стране должно быть регулирование социальных сетей, уточнил Малькевич разговоре с URA.RU. Единственное, что спасает Россию от влияния США на отечественные политические процессы, — это российские мессенджеры, пояснил он. «Мы провели анализ вмешательства США в политическую жизнь других стран за последние 75 лет: в 81 стране — 121 случай. При этом на их выборах иностранных наблюдателей не было, но была масса нарушений», — сообщил Александр Малькевич.