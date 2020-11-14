14 ноября 2020

Чубайса могут отправить в отставку на следующий неделе. На его место претендует уволенный министр

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, чубайс анатолий
По некоторым данным, объявлено об уходе Чубайса и назначении его преемника будет уже на следующей неделе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса все же могут отправить в отставку. Принципиальное решение об этом уже принято, сообщает telegram-канал «Незыгарь».

На эту должность рассматривается бывший глава Минтранса Евгений Дитрих. «Место Чубайса может занять экс-министр транспорта Дитрих», — пишет канал. По некоторым данным, объявлено об уходе Чубайса и назначении его преемника будет уже на следующей неделе.

В октябре в ряде СМИ появилась информация, что правительство планирует реформировать институты развития. Одним из предложений была передача координации «Роснано» и «Сколково» в ВЭБ.РФ. Чубайс же, по словам источников, получил предложение «заняться Арктикой». В соцсети глава «Роснано» опроверг возможное назначение на пост куратора по развитию Арктики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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