Моргенштерн оскорбил белорусскую оппозицию на концерте в Минске

Моргенштерн заявил, что его не интересует политика и происходящее в Беларуси Instagram/Моргенштерн

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Рэпер Моргенштерн оскорбил своих фанатов, пришедших на концерт в Минске. Информация об этом появилась в Telegram-канале Luxta.

Перед выступлением рэпера фанаты начали кричать «Лукашенко в автозак», для пришедших это стало своеобразной поддержкой белорусскому народу. Однако вышедший на сцену Моргенштерн в нецензурной форме заявил, что ему без разницы, что происходит в стране. Авторы Telegram-канала сочли выходку рэпера неуважительной и оскорбительной по отношению в поклонникам, пришедшим на концерт.

Позже в Instagram Моргенштерн объяснился за свои слова. Он подчеркнул, что ненавидит политику и попросил не приписывать его к «политическим движухам». «Минск, сегодня был один из лучших концертов за всю историю. Но как я и ожидал, популярный Telegram-канал Беларуси перевернул мои слова так, будто бы я против народа. Чуваки, я вам сразу сказал, мне абсолютно ***** (без разницы), что у вас тут происходит. Я приехал повеселиться и отдохнуть, мне не интересна политика, я ненавижу ее. Поэтому не приписывайте меня к политическим движухам», — заявил исполнитель.

Несколько дней назад рэпер Моргенштерн стал «музыкантом года» по версии журнала GQ. На сцену он поднялся с чемоданчиком Луи Виттон, отметив, что еще год назад он буквально жил в нищете. В этот раз рэпер вышел в свет в смокинге, черной рубашке и с ногтями такого же цвета. Компанию ему составил tiktok-блогер Даня Милохин, который получил награду «Открытие года».