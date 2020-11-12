Рэпер Алишер Моргенштерн стал «музыкантом года» по версии журнала GQ. На сцену он поднялся с чемоданчиком Луи Виттон, отметив, что еще год назад он буквально жил в нищете.
«Год назад я жил на окраине Лондона в комнате с тараканами и мышью в духовке», — признался рэпер (цитата по Telegram-каналу Татлер-батлер), который на данный момент может без проблем купить себе дорогой автомобиль и потратить за один шопинг 2,3 млн рублей на одежду.
Рэпер вышел в свет в смокинге, черной рубашке и с ногтями такого же цвета. Компанию ему составил TikTok блогер Даня Милохин, который получил награду «Открытие года».
«Режиссером года» стал автор сериала «Чики» Эдуард Оганесян. Юрий Борисов завоевал «Актера года», представив две картины: «Фея» и «Калашников». Специальная номинация «Настоящий герой сериалов» от more.tv досталась дебютанту Константину Богомолову.
В сентябре Моргенштерн получил премию от журнала Moda Topical в номинации «Женщина года». За наградой 22-летний музыкант явился в шелковом халате, меховой накидке и широкополой шляпе.
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