Врач перечислила неочевидные угрозы коронавируса

Повышенный риск развития диабета и ожирение являются скрытыми угрозами коронавирусной инфекции. Об этом заявила директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова.
«Рецепторы к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены в бета-клетках поджелудочной железы, значит, это прямая дорога к развитию диабета первого типа. <…> Диабет, который сопровождается высоким сахаром в крови, — это опасное заболевание», — цитирует Шестакова «Комсомольская правда».
Также многим во время пандемии угрожает ожирение из-за ограничения движения. По словам врача, рыхлая жировая ткань — это активная среда для внутренних воспалительных процессов. Такое воспаление поддерживает нарушение иммунных реакций и не дает стабилизироваться иммунному фону во время и после инфекции. Кроме этого, стресс у больного COVID-19 приводит к гипергликемии — повышению сахара в крови, через несколько месяцев после выздоровления у такого человека тоже может развиться диабет. «Эта ситуация оказалась даже хуже по прогнозу выздоровления для пациентов с ковидом, чем явный диабет», — подчеркнула врач.
Ранее инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что легкое течение коронавируса может вызвать мужское бесплодие, передает «Ридус». По его словам, вирус провоцирует воспалительные заболевания в репродуктивных органах мужчин.
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