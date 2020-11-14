Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Наталье Бестемьяновой не хватает пенсии в 90 тысяч рублей. Об этом спортсменка рассказала на телевидении.
«Где-то 85-90 [тысяч].Но у меня так много забот, мне этого не хватает», — приводит РИА «Новости» слова Бестемьяновой из эфира НТВ. Спортсменка рассказала, что ее пенсия состоит из стандартных выплат и президентской пенсии для олимпийских чемпионов. Вторая часть раньше составляла 15 тысяч рублей, однако постепенно добралась до 60 тысяч.
Ранее СМИ стали известны размеры пенсии российских звезд, в том числе телеведущих Леонида Якубовича и Ларисы Гузеевой — вместе с надбавками они получают около 60 тысяч. Позднее в разговоре с URA.RU легенды российского ТВ разозлись, что люди заглядывают к ним в карманы.
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