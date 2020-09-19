Якубович и Гузеева разозлились из-за новости об их пенсиях

Российские телеведущие Лариса Гузеева, Юрий Стоянов и Леонид Якубович отреагировали на информацию о размере их пенсий, появившуюся в СМИ. Свою реакцию они показали в разговоре с корреспондентом URA.RU.
«А вам какая разница? Вы что в чужие карманы лезете?» — заявила нашему изданию Лариса Гузеева. Ведущая «Давай поженимся» не стала подтверждать или опровергать информацию, которую опубликовала «Комсомольская правда» и прервала звонок.
Леонид Якубович также повесил трубку, так и не рассказав о выплатах, которые ему предоставляет государство. Однако Юрий Стоянов подробно описал размер своей пенсии и пожелал, чтобы выплаты как в Москве установили во всех регионах России.
Оказалось, что реальная пенсия Стоянова составляет всего 23-24 тысячи рублей в месяц. Все остальное артист получает надбавками от государства. Это не только выплаты за звания, объяснил звезда «Городка».
«Московская надбавка за звание народного артиста — 30 тысяч рублей. Несколько тысяч рублей за то, что дочь несовершеннолетняя и еще какая-то маленькая надбавка за государственные награды. Со всеми надбавками мои выплаты составляют где-то 61 тысячу рублей. В следующем году дочке исполнится 18 лет, уже будет меньше», — признался Юрий Стоянов.
Информация о пенсиях знаменитых артистов и телеведущих появилась в «Комсомольской правде» 20 сентября. По данным СМИ, выплаты для некоторых артистов составляют всего по 14-16 тысяч рублей.
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