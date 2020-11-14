В Челябинской области семья с ребенком сгорела в пожаре

С пожаром боролся 41 человек, сообщили в МЧС (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В городе Пласте Челябинской области загорелся частный дом. В результате произошедшего погибли четыре человека, среди них один ребенок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

На момент прибытия пожарных у дома горели кровля и надворные постройки. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. «В ходе тушения пожара были обнаружены двое мужчин, женщина и ребенок. Через некоторое время сотрудники скорой констатировали смерть всех четверых», — сообщает пресс-служба регионального ведомства. По предварительной информации, семья стояла на учете как неблагополучная.

Сообщение о возгорании поступило в аварийные службы в 06:05 по местному времени, в 06:44 пожарные сообщили, что потушили огонь. В ликвидации возгорания участвовал 41 человек и 14 единиц техники. Сотрудники испытательной пожарной лаборатории и оперативной группы ГУ МЧС выехали на место для установления причин произошедшего. Предварительная версия — короткое замыкание электропроводки.

Обновлено 12:10. Прокуратурой Челябинской области организована проверка по факту происшествия. На место ЧП незамедлительно выехал прокурор города Серей Букреев. Уточняется, что инцидент произошел в частном доме на улице Увельской, при пожаре погибли 39-летняя хозяйка дома, ее 9-летняя дочь и двое взрослых мужчин.

«Прокуратура области организовала проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — сообщается на сайте региональной прокуратуры. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.