Выяснилось, для кого из россиян коронавирус особенно опасен

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Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, защитный костюм, врачи, скорая помощь, медики, коронавирус, ковид
У больных диабетом при заражении коронавирусной инфекцией повышается сахар Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус может повышать сахар в крови, поэтому для больных диабетом он особенно опасен. Такое мнение высказал врач-эндокринолог Мариинской больницы, кандидат медицинских наук, доцент Сергей Иванов.

«При сахарном диабете клетки недополучают глюкозу, в итоге клетка голодает. В условиях такого голодания происходит недостаток содержания кислорода в организме. В таких условиях вирус размножается очень быстро», — цитирует его издание «Невские новости».

Кроме того, по словам эндокринолога, если у больного сахарным диабетом выявлена коронавирусная инфекция, нужно контролировать глюкозу в крови не менее четырех раз в день. Если показатели выше 10 ммоль/л, пациентов переводят на инсулин.

Однако диабет не единственный опасный фактор для заражения COVID-19. Недостаток витамина D также повышает риск заболеть коронавирусной инфекцией. Об этом изданию Life рассказала аллерголог и иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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