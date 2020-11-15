Выяснилось, для кого из россиян коронавирус особенно опасен

У больных диабетом при заражении коронавирусной инфекцией повышается сахар Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус может повышать сахар в крови, поэтому для больных диабетом он особенно опасен. Такое мнение высказал врач-эндокринолог Мариинской больницы, кандидат медицинских наук, доцент Сергей Иванов.

«При сахарном диабете клетки недополучают глюкозу, в итоге клетка голодает. В условиях такого голодания происходит недостаток содержания кислорода в организме. В таких условиях вирус размножается очень быстро», — цитирует его издание «Невские новости».

Кроме того, по словам эндокринолога, если у больного сахарным диабетом выявлена коронавирусная инфекция, нужно контролировать глюкозу в крови не менее четырех раз в день. Если показатели выше 10 ммоль/л, пациентов переводят на инсулин.

Однако диабет не единственный опасный фактор для заражения COVID-19. Недостаток витамина D также повышает риск заболеть коронавирусной инфекцией. Об этом изданию Life рассказала аллерголог и иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих.